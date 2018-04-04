Ölümünün 21. yılında Alparslan Türkeş anılıyor

MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş, ölümünün 21. yılında Ankara Beştepe'deki mezarı bayında anılıyor... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anıt mezara geldi... Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi...

MHP lideri Bahçeli, Anıt Mezar'da toplanan onbinlerce ülkücüye kısa bir konuşma yaptı. Bahçeli, "Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" dedi...

YOLLAR KAPATILDI... Anma töreni nedeniyle gece 02.00'den program sona erene kadar, Alparslan Türkeş Caddesi çift yönlü olarak (Jandarma Alt Geçit Kavşağı ile Alparslan Türkeş Meydanı arasına açılan cadde ve sokaklar), Alparslan Türkeş Meydanı (alt geçit hariç), Mevlana Bulvarı ile Bahriye Üçok Caddesi'nden Alparslan Türkeş Meydanı'na giriş ve çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılmıştı...

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