Ölümün eşiğindeyken bulundu Yara bere içindeydi gözünü bile açamıyordu

Ölmek üzeriyken bulunan bu kedinin son halini görenler herkesi çok şaşırttı. Gözlerini dahi açamayan Cotton için Carmen Weinberg elinden gelen her şeyi yaptı ve onu hayata döndürdü.

Ölümün eşiğindeyken bulundu Yara bere içindeydi gözünü bile açamıyordu

Onu bulduklarında gözlerini açamıyor, yemek bulamıyor ve yara bere içindeydi... Florida'da hayvanseverler tarafından bu zavallı kedicik neredeyse ölmek üzereydi... Parazitlerin bir kısmını sardığı bu kediye Carmen Weinberg yardım elini uzattı. Weinberg onu bulur bulmaz hemen tedavi için veterinere götürdü ve sabırla iyi olmasını bekledi...

16
Ölümün eşiğindeyken bulundu Yara bere içindeydi gözünü bile açamıyordu

'Tek başına ve çok zayıftı çünkü gözlerini açamadığı için yiyecek bulamıyordu" diyen Carmen önce onun temizliğini yaptı. Ardından Cotton'un -evet adı buydu- vitamin dolu besinler, hindistancevizi yağı, kremler ve antibiyotiklerle bakımı yapıldı. Her gün biraz daha gevşeyen güzel kedi yavaş yavaş kendine gelmeye başladı

26
Ölümün eşiğindeyken bulundu Yara bere içindeydi gözünü bile açamıyordu

"Kediler iyileşmek için insanlara bağımlıdır ama her zaman yardım isteyemezler" diyen Carmen "Onu birçok insanın gördüğüne eminim ama yalnızca bir kişi yardım eli uzattı" diyor.
Kör olduğu düşünülen kedinin bakımı yapıldıktan sonra da sağlıklı görebileceğini ihtimal verilmiyordu, ancak Cotton dirençli çıktı ve ona yardım eli uzatanlara harika bir sürpriz yaptı.

36
Ölümün eşiğindeyken bulundu Yara bere içindeydi gözünü bile açamıyordu

Carmen'e birçok arkadaşı yardım etti ve Cotton yavaş yavaş kendine geldiğinde güzel gözleriyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Bir gözü mavi bir gözü ela olan Cotton uzun bir bakımın ardından sağlıklı ve hareketli bir erkek kediye dönüştü.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro