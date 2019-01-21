Ölümün eşiğindeydi bir de son halini bakın!

"Kediler iyileşmek için insanlara bağımlıdır ama her zaman yardım isteyemezler" diyen Carmen "Onu birçok insanın gördüğüne eminim ama yalnızca bir kişi yardım eli uzattı" diyor. Kör olduğu düşünülen kedinin bakımı yapıldıktan sonra da sağlıklı görebileceğini ihtimal verilmiyordu, ancak Cotton dirençli çıktı ve ona yardım eli uzatanlara harika bir sürpriz yaptı.

