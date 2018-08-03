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'Ölümsüz aşk' varmış dedirtti! 3 bin yıllık mezarda...

'Ölümsüz aşk' varmış dedirtti! 3 bin yıllık mezarda...

Ukrayna'nın Ternopil kentindeki Petrykiv isimli küçük bir köyde bulunan 3 bin yıllık bir mezarda birbirine sarılı bir şekilde bir kadın ve bir erkeğin iskeleti bulundu.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 09:52 - Güncelleme: 03-08-2018 09:53

Ukrayna'nın Ternopil kentindeki Petrykiv isimli küçük bir köyde bulunan 3 bin yıllık bir mezarda birbirine sarılı bir şekilde bir kadın ve bir erkeğin iskeleti bulundu. Ancak arkeologları şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Erkeğin öldükten sonra gömüldüğünü belirleyen arkeologlar, kadının da diri diri mezara girdiğini belirledi.

GÖMÜLMEDEN ÖNCE ZEHİR İÇMİŞ OLABİLİR

Arkeologların kadının çok sevdiği eşiyle birlikte sonsuzluğa ulaşabilmek için diri diri gömülmeyi tercih ettiğini düşünüyor. Bronz çağında yaşayan ve Vysotskaya kültürüne ait çiftin gömülme tarzının dikkat çekici olduğu belirtiliyor. Erkeğin yanına gömülen kadının kolları ve bacaklarıyla eşine sıkıca sarıldığı görülüyor. Çiftin dönemin nadide aşklarından birini yaşamış olabileceği düşünülüyor. Kadının, mezarı kazanlar tarafından bu pozisyonda gömüldüğü hipotezi de öne sürüldü. Ancak uzmanlar bir ölüye bu pozisyonu almasını sağlamanın imkânsız olduğunu söyleyerek bu olasılığa karşı çıktı. Profesör Mykola Bandrivsky, "Canlı şekilde kocasıyla mezara girerek ölmeye karar verdiği görülüyor" dedi. Kadının gömülürken yaşadığı korkuyu yansıtan panik ifadesinin olmadığı da gömülmeden önce zehir içmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 10:11 Adam kadının dırdırından ölse de kurtulamamış

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