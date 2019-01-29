Ölümlü kazayı saniye saniye böyle kaydetti

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Çağlayan’a (58) Fahri T. yönetimindeki 06 LY 773 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Şerife Çağlayan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Fahri T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

58 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kazayı ise Şefikcan Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve aracının içinde video çeken bir sürücü kaydetti. Görüntülerde kadının caddenin karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması görülüyor. Çarpmanın ardından videoyu çeken sürücü ise olayın ardından paniğe kapılarak cep telefonunun indirdiği görülüyor.