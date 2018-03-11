Ölümleri mor renk durdurdu!

Denizli merkezli enerji şirketi Bereket Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, rüzgar santrallerinin kuşlara verdiği zararı en aza indirmek için yürütülen bilimsel proje kapsamında Uşak ve Yalova'daki rüzgar türbinlerinin kanatlarının mora boyandığını, bu işlemin ardından kuş ölümüne yönelik hiçbir olayın görülmemesinin sevindirici olduğunu belirtti. Saldanlı, yaptığı açıklamada, rüzgar santrallerinin kuş ölümlerine neden olmasına yönelik dünya genelinde araştırmalar yapıldığını, şirket olarak bu araştırmaları yakından takip ederek deneme uygulamaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.



