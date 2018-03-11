Ölümleri mor renk durdurdu!

Rüzgar santrallerinin kuşlara verdiği zararı en aza indirmek için yürütülen bilimsel projede mor renk ölümleri durdurdu.

Ölümleri mor renk durdurdu!

Denizli merkezli enerji şirketi Bereket Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, rüzgar santrallerinin kuşlara verdiği zararı en aza indirmek için yürütülen bilimsel proje kapsamında Uşak ve Yalova'daki rüzgar türbinlerinin kanatlarının mora boyandığını, bu işlemin ardından kuş ölümüne yönelik hiçbir olayın görülmemesinin sevindirici olduğunu belirtti. Saldanlı, yaptığı açıklamada, rüzgar santrallerinin kuş ölümlerine neden olmasına yönelik dünya genelinde araştırmalar yapıldığını, şirket olarak bu araştırmaları yakından takip ederek deneme uygulamaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Ölümleri mor renk durdurdu!

Araştırmalarda kuşların türbin kanatlarındaki böcekleri avlamak için santrallere yaklaştığı, bu sırada kanatların çarpması sonucu telef olduklarının tespit edildiğini kaydeden Saldanlı, gri ve morun böceklerin en az ilgisini çeken renkler olduğunun belirlenmesi nedeniyle Uşak'taki 36 türbinin griye boyandığını anlattı. Grinin kapalı havalarda hava taşıtlarının görüşü açısından risk oluşturabileceği düşüncesiyle bu renkten vazgeçilerek mora dönüldüğünü ifade eden Saldanlı, bu uygulamadan sonra 36 türbinde hiç kuş çarpması olayına rastlanmadığını, bunun üzerine Yalova'daki türbinlerin de mora boyandığını aktardı.

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Ölümleri mor renk durdurdu!

Saldanlı, "Uşak ve Yalova'daki rüzgar santrallerimizin kanatlarını mor renge boyattık. Boyama işlemlerinin ardından hiçbir kuş ölümü görmedik. Santrallerin çevreye olan etkisini minimize etmek için bu tür uygulamalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Açıklamada, şirkete ait Uşak ve Yalova'daki toplam 108 megavat kurulu güce sahip 72 türbinin mora boyandığı, projenin Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından verilen "düşük karbon kahramanı" ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

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Ölümleri mor renk durdurdu!

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