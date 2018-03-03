Ölümle pençeleşiyordu! İşte Filiz Akın'ın son durumu

Altı ay içerisinde iki ağır ameliyat geçiren, bir süre yoğun bakımda kalan Filiz Akın, ''Hayat çok kısa. Öyle böyle derken belirli bir yaşa geliveriyorsunuz ve maalesef, 'Bu provaydı, şimdi esas çekime geçelim, ben hazırım' diyemiyorsunuz. Hayatın provası yok" dedi.

Altı ay içerisinde iki ağır ameliyat geçiren, bir süre yoğun bakımda kalan Filiz Akın, HT Magazin'e konuştu. Duygularını anlatan usta sanatçı, "Hayat çok kısa. Öyle böyle derken belirli bir yaşa geliveriyorsunuz ve maalesef, 'Bu provaydı, şimdi esas çekime geçelim, ben hazırım' diyemiyorsunuz. Hayatın provası yok" ifadelerini kullandı. Twitter

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Yeşilçam'ın Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray'la birlikte 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olarak anılan Akın, başarılı bir kariyer ve dolu dolu bir yaşamın sırrını da açıkladı: Asla sevmekten ve hayallerinden vazgeçme. Twitter

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Filiz Akın zor günleri nasıl atlattığını anlattı: Altı aydır hastanelerdeyim. İlk yardım, yoğun bakım, ameliyat, tekrar ameliyat, serumlar, uykusuz geceler... Bütün acılar ve çaresizlikler göreceli. Kendi hesabıma zor günler geçirdiğim için çok hırpalandım. Prof. Dr. Günter Hafız tarafından, çok önemli bir ameliyatla menenjit ve yüz felcinden kıl payı kurtuldum. Sonra da Nöroradyolog Prof. Dr. Naci Koçer tarafından şahdamarıma stent takılması ameliyatıyla, beynime pıhtı gitmesiyle oluşabilecek hayati tehlikeden ve felç olma durumundan, riskli ama başarılı bir ameliyatla gene kıl payı kurtuldum. Twitter

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