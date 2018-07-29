Ölüme giderken kameraya yansıyan son görüntüsü!

Olay, geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. Tekstil atölyesi sahibi Ozan İrven, yandaki diğer tekstil atölyesinde çalışan, 4 yıldır birlikte olduğu ve nişanlanmayı düşündüğü kız arkadaşı H.Ö. ile onun iş arkadaşı Sami Aydın arasında ilişki olduğundan şüphelendi. İrven, olay günü Aydın'ın iş yerine gidip konuşmak istediğini söyledi.

İrven ve Aydın, iş yerinden çıkıp sanığın otomobiliyle, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde baraj kenarındaki ormanlık alana gitti. İrven, konuşurken çıkan tartışmada Aydın'a, av tüfeği ile bir el ateş edip kaçtı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ormanda bir süre saklanan İrven, ailesinin görüşüp ikna etmesi sonucu jandarmaya teslim oldu.

Sanık savunmasında, "Maktulün üzerinde silah olduğunu net bir şekilde gördüm. O nedenle onun arabasına binmeyip kendi arabama bindirdim. Olay yerine gittiğimizde araçtan inip benim oturduğum tarafa doğru geldi. Ben de arabanın içinde üst kısımdaki rafta bulunan tüfeğimi alarak indim ve bana söylediği sözler nedeniyle ateş ettim. Beni tahrik eden maktuldür. Böyle bir olay yaşamak istemezdim. Çok pişmanım. Kadermiş oldu" dedi.