Ölümden kıl payı kurtuldu! Kopan mermer parçası...

Konya'da binadan kopan mermer parçasının sokakta yürüyen kişinin önüne düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i Mahallesi'nde bulunan Hacı Şükrü İş Hanı'ndan kopan mermer parçası, sokakta yürüyen kişinin önüne düşerek parçalandı. Yaya, mermer parçasının üzerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mermer parçasının düşme anı ve yayanın panikle kaçması, kısa süreli şok geçirmesi yer alıyor.

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