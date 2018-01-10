Ölümden dönen Ayşen Gruda'ya büyük ayıp!

Usta sanatçının kararı sonrası, 57 gösterimi iptal eden Jest Tiyatro, durumu mahkemeye taşıdı. Tiyatronun sahibi Tolga Güleryüz, 73 yaşındaki Gruda’nın sağlık problemlerini bahane ettiğini öne sürerek sanatçı hakkında 3 kuruşluk alacak davası açtı. Gruda konuyla ilgili HT MAGAZİN’e konuştu. Resmi sözleşmesi olmadığını belirten sanatçı, “Turne kapsamında Mersin’den Karadeniz’e kadar götürdüler. Rahatsızlanıp bir hafta hastanede yattım. Zatürree teşhisi konuldu. Az daha ölüyordum” dedi. Yapılanın çok çirkin olduğunu belirten Gruda, “Ayşen Gruda dünyaya bir kere gelir, onlardan çok var” diye konuştu. Twitter

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Usta sanatçının kararı sonrası, 57 gösterimi iptal eden Jest Tiyatro, durumu mahkemeye taşıdı. Tiyatronun sahibi Tolga Güleryüz, 73 yaşındaki Gruda’nın sağlık problemlerini bahane ettiğini öne sürerek sanatçı hakkında 3 kuruşluk alacak davası açtı. Gruda konuyla ilgili HT MAGAZİN’e konuştu. Resmi sözleşmesi olmadığını belirten sanatçı, “Turne kapsamında Mersin’den Karadeniz’e kadar götürdüler. Rahatsızlanıp bir hafta hastanede yattım. Zatürree teşhisi konuldu. Az daha ölüyordum” dedi. Yapılanın çok çirkin olduğunu belirten Gruda, “Ayşen Gruda dünyaya bir kere gelir, onlardan çok var” diye konuştu. Twitter

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Usta sanatçının kararı sonrası, 57 gösterimi iptal eden Jest Tiyatro, durumu mahkemeye taşıdı. Tiyatronun sahibi Tolga Güleryüz, 73 yaşındaki Gruda’nın sağlık problemlerini bahane ettiğini öne sürerek sanatçı hakkında 3 kuruşluk alacak davası açtı. Gruda konuyla ilgili HT MAGAZİN’e konuştu. Resmi sözleşmesi olmadığını belirten sanatçı, “Turne kapsamında Mersin’den Karadeniz’e kadar götürdüler. Rahatsızlanıp bir hafta hastanede yattım. Zatürree teşhisi konuldu. Az daha ölüyordum” dedi. Yapılanın çok çirkin olduğunu belirten Gruda, “Ayşen Gruda dünyaya bir kere gelir, onlardan çok var” diye konuştu. Twitter

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