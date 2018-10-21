Ölümden böyle kaçıyorlar! Sınırda insanlık dramı...

Ülkelerindeki açlıktan kaçan orta amerika ülkelerinin vatandaşları ABD Başkanı Donald Trump engeline takıldı. Binlerce mülteci, Guatemala’yı Meksika’ya bağlayan köprüde mahsur kaldı. Açız kapıyı açın' diye feryat eden mülteciler, sulara atlayarak Meksika'ya girmek için ölümü göze alıyorlar

ORTA Amerika’daki şiddet ve açlıktan kaçarak ABD’ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika’nın Guatemala sınırına dayandı. Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala’yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, önceki geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmedi. Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirildi. Bazı göçmenler yüzerek geçmeye çalışırken ortaya yeni bir insanlık dramı çıktı. İnsanlar ‘Açız’ diyerek ülkeye giriş izni istiyor. Twitter

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POLİS MÜDAHALE ETTİ... Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Honduraslı göçmenlerden bazıları da sallarla Meksika tarafına geçmek için Suchiate Nehri’ne atladı. Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirdi. Bazı mülteciler “Açız” diye bağırırken üç çocuk annesi Alba Luz Giron Ramirez, “Gece oldu. Bırakın girelim” diye çağrıda bulundu. Honduras’ın San Pedro Sulo kentinden geldiğini belirterek suç çetelerinin erkek kardeşini öldürdüğünü, kendisini de tehdit ettiğini aktardı. Twitter

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Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, büyük bir göçmen grubunun “düzensiz biçimde Meksika topraklarına girmeye çalıştığını, federal polis birimlerine saldırdığını ve bazılarını yaraladığını” söyledi. Nieto, Meksika’nın topraklarına bu şekilde girilmesine izin vermeyeceğini vurguladı. Twitter

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