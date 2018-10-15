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Ölüm yarışı: Polis ikisini de yakaladı!

İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde patenle ve bisikletle yarışarak hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan 2 genç, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. 216 lira para cezası kesilen gençlerin kimliklerinin polis ekipleri tarafından sosyal medya araştırmasıyla tespit edildiği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 19:33 - Güncelleme: 15-10-2018 00:24

İSTANBUL E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren biri patenli diğeri de bisikletli 2 genç, araçların arasından geçerek birbirleriyle yarışmıştı. Araçların çamurluklarından tutunarak köprüden geçen gençler, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.

Ölüm yarışının sosyal medyada yayılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Sosyal medya üzerinden yaptıkları araştırmada gençlerin kimliğini tespit eden polis, İsmail Ö. (23) ve İslam S. (21) olduklarını belirledi.

AVRASYA TÜNELİNE DE GİRMİŞLER

Polis yaptığı sosyal medya araştırmasında, 2 gencin daha önce Avrasya Tüneli’ne bisikletle girdiğini tespit etti. Ekipler, 2 şahsı adreslerinde gözaltına alarak şubeye getirdi. Gençlere burada 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 216'şar lira para cezası kesildi. Gençler ardından adli işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Cinayete tesebbus 14 Ekim 2018 23:08 Yoldaki araclar tarafindan ezilseler bunlari adam yerine koyup surucunun basini belaya sokarlar. Bence bunlar cinayete tesebbusten yargilanmalı.

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