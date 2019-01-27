Ölüm tehdidi alan Sefa Doğanay soluğu adliyede aldı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla büyük bir üne kavuşan Sefa Doğanay'ın ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Ölüm tehdidi alan Sefa Doğanay soluğu adliyede aldı!

2011 yılında katıldığı 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında şampiyon olunca tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Sefa Doğanay'ın ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.

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Ölüm tehdidi alan Sefa Doğanay soluğu adliyede aldı!

Bir takipçisiyle başı fena halde dertte olan ünlü şovmen, soluğu Bakırköy Adalet Sarayı'nda aldı. O takipçisi hakkında taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle, suç duyurusunda bulunduğunu belirten Doğanay, ardından şunları dile getirdi;

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Ölüm tehdidi alan Sefa Doğanay soluğu adliyede aldı!

"İş Ölüm Tehditlerine Varınca...": "Sosyal medyadan beni iki yıldır çok rahatsız ediyor. Saplantı haline getirmiş. İş ölüm tehditlerine varınca savcılığa gelmek zorunda kaldım''

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Ölüm tehdidi alan Sefa Doğanay soluğu adliyede aldı!

Sefa Doğanay Kimdir: Sefa Doğanay, 30 Eylül 1992 de Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Doğanay, ilk e ortaokulu Samsun Gazipaşa İlköğretim okulunda okudu.

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