Ölüm tehdidi alan Sefa Doğanay soluğu adliyede aldı!

2011 yılında katıldığı 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında şampiyon olunca tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Sefa Doğanay'ın ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.
Bir takipçisiyle başı fena halde dertte olan ünlü şovmen, soluğu Bakırköy Adalet Sarayı'nda aldı. O takipçisi hakkında taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle, suç duyurusunda bulunduğunu belirten Doğanay, ardından şunları dile getirdi;
Sefa Doğanay Kimdir: Sefa Doğanay, 30 Eylül 1992 de Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Doğanay, ilk e ortaokulu Samsun Gazipaşa İlköğretim okulunda okudu.
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