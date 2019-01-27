Ölüm tehdidi alan Sefa Doğanay soluğu adliyede aldı!

2011 yılında katıldığı 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında şampiyon olunca tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Sefa Doğanay'ın ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.

Bir takipçisiyle başı fena halde dertte olan ünlü şovmen, soluğu Bakırköy Adalet Sarayı'nda aldı. O takipçisi hakkında taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle, suç duyurusunda bulunduğunu belirten Doğanay, ardından şunları dile getirdi;