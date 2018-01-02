Ölüm döşeğinde

ABD'nin Connecticut şehrinde yaşayan Heather Mosher, Noel'ten birkaç gün önce kocası David Mosher ile evlendi. Heather, düğünden 18 saat sonra hayatını kaybetti. Heather Lindsay ve David Mayıs 2015'te bir dans kursunda tanışmış ve ilişkileri hızla ilerlemişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Çift 23 Aralık 2016 günü çok kötü bir haber aldı. Heather kanserdi, hem de hastalığın nadir görülecek cinsten agresif bir türüne yakalanmıştı. 30 Aralık 2017 gününde evlenecek olan çiftin planları alt üst oldu. Eylül'de, kanserin Heather'ın beynine sıçramış olduğu anlaşıldı. Aradan iki ay geçtikten sonra ise ancak nefes borusuna bağlı yaşam desteği ile hayatını sürdürebiliyordu. Doktorlar kadının çok az zamanı kaldığını söyledi. Değil düğüne, 30 Aralık'a kadar yaşaması bile mümkün görünmüyordu.