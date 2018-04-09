Ölüm anı saniye saniye kaydedildi!

53 yaşındaki Vişnu Pandey, kuzey Hindistan eyaleti Uttar Pradesh'de Agra'da verilen bir seyahat acentesi ödülünü almaya hak kazandı. Pandey ismi söylediğinde, seyircilerden gelen alkışlar arasında Bollywood şarkısı eşliğinde koşarken sahneye çıktı. Gri kıyafeti ile sahneye çıkan adam müzk ve dansçıların eşliğinde dans etmeye başlıyor. Ancak ne oluyorsa birden oldu ve sadece 16 saniyede, Mumbai'den gelen iş adamı dengeyi kaybetti ve sahneye çöktü. Seyirciler derhal yardımlarına koştuğu talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahale rağmen hayatını kaybettiği duyurdu. Doktorlar, Pandey'in kalp durmasından öldüğünü söyledi.