Ölü yavrusunu kucağında taşıyor, bir an olsun yanından ayırmıyor

Çin'de bir anne maymun, günler önce ölü olarak doğan yavrusunu bir an olsun yanından ayırmıyor.
Çin'de ölü olarak doğan yavrusunu uzun süredir yanından ayırmayan anne maymunun görüntüsü yürek burktu.
ÖLÜ OLARAK DOĞDU BİR AN OLSUN YANINDAN AYIRMADI Uzun zaman önce vücudu gelişmemiş şekilde ölü olarak doğan bebek maymunun cesedini annesi yanından ayırmıyor.
GÖRÜNTÜ KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA YAYILDI İzleyenleri üzen bu görüntü sosyal medyada yayıldı. Bu video yeniden gündem oldu:
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