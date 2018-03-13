Oltayla 45 kiloluk yayın balığı yakaladı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Kasap Esnafı olan ve aynı zamanda amatör olarak balıkçılık yapan Evrin Deniz adlı vatandaş Kartalkaya Barajı'nda oltayla 1 metre 70 santimetre boyunda 45 kiloluk yayın balığı yakaldı. Evrin Deniz, İHA muhabirine yaptığı açıklama da bu boyutlarda bir balığı daha önce hiç görmediğini ve oltayla tuttuğu yayın balığını arkadaşlarıyla birlikte sudan güçlükle çıkardıklarını kaydetti.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)