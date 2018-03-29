Ölmüş annesi mesaj atıp para istedi!

Can Bonomo'nun annesi Güneş Bonomo 2011 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ölmüş annesi mesaj atıp para istedi!

Can Bonomo'nun annesi Güneş Bonomo 2011 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Güneş Bonomo'nun Facebook hesabı hack'lendi. Hesabı hack'leyen kişi ya da kişiler, Can Bonomo'dan para istedi.

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Ölmüş annesi mesaj atıp para istedi!

Hacker'lar, Bonomo'ya annesinin ağzından "Oğlum ben annen, nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Burada arada iletişim hakkımız var. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin Euro yatırır mısın? Ben annen güneş gibi parlak ol" mesajını gönderdi.

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Ölmüş annesi mesaj atıp para istedi!

Mesajın ekran görüntüsünü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Can Bonomo, altına şu notu düştü: "İnsanlık 101. Sol taraf alelade bir konser paylaşımımın altına farklı bir inanışım olduğu için yazılan 1000'lerce din sömürüsü, propaganda ve karalamanın yalnızca bir kısmı. Sağ taraf kanserden kaybettiğim annemin Facebook hesabını hack'leyerek ölmeden önce edindiği dostları ve ailesinden para dilenen bir mahlukat. Yoruma kapalı ilk post'um bu. İyi kalpli insanlar görsünler, neye oranla iyi olduklarına baksınlar. Kötü insanlar gülüp geçsinler, gazetelerine yazıp satsınlar. Nerelere geldik be... Hadi, iyi uykular."

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Ölmüş annesi mesaj atıp para istedi!

Can Bonomo'nun annesi Güneş Bonomo 2011 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Güneş Bonomo'nun Facebook hesabı hack'lendi. Hesabı hack'leyen kişi ya da kişiler, Can Bonomo'dan para istedi.

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