Ölmemek için ilişkiye girmek istemişti! Olay itirafta bulundu

Geçen yıl Milano'da kaçırılan İngiliz manken Chloe Ayling 6 gün rehin tutulduktan sonra İngiltere'ye geri dönmüştü. Ancak Ayling kendinden kuşku duyanlar olmasından şikayetçi. Bu konu hakkında açıklama gerekliliği duyan kadın, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Ayling, "Konuştukça aramızda bir bağ oluştu. Benden hoşlandığını fark ettim ve bunu kendi avantajıma kullanmam gerektiğini biliyordum" dedi.

''KENDİME AŞIK ETMEYE ÇALIŞTIM'': BBC 2 televizyonuna konuşan Ayling, iki gün boyunca şifonyere zincirli kaldıktan sonra kendisini kaçıran kişiyle aynı yatağı paylaştığını anlattı. Ayling "Evet garip görünüyor olabilir. Ama size hisler besleyen birine karşı nasıl soğuk davranırsınız ki? Özellikle de sizi serbest bırakması için buna güvenirken. Bana aşık olması için elimden gelen her şeyi yaptım.'' dedi.

Genç manken film çekmek için buluştu. Bu sırada ağzı kapatıldı, bayıltıldı. Kendine geldiğinde bir aracın bagajında, bir çantanın içindeydi. Elleri ve ayakları kelepçeliydi, ağzı da bantla kapatılmıştı. Bir köy evine götürüldü. Burada rehin tutuldu. 21 yaşındaki model Chloe Ayling'i kaçıran çete, genç kadının kelepçeli fotoğraflarını porno sitelerine yükledi. 'Black Death-Kara Ölüm' adlı çete, Ayling için 300 bin dolar fidye istedi. Aksi halde açık artırmayla Araplara satacaklardı. Veya öldürülecekti. Ancak mankenin çocuğu olduğu ortaya çıktı. Çete de model Ayling'i serbest bıraktı.

ÖLMEMEK İÇİN İLİŞKİYE GİRMEK İSTEMİŞ: Chloe Ayling, gerilim filmlerini aratmayan olayın ardından ilk kez konuşmuştu. Yaşadıklarını 'altı günlük cehennem' olarak tanımlayan model, öldürülmemek için çete ile anlaşma yapmayı düşündüğünü söyledi. Chloe Ayling, kendisini kaçıranlarla cinsel ilişkiye girerek hayatta kalmayı istemiş.

Genç modeli bayıltıp kaçıran Lukasz Herba'nın cezası da belli oldu. Mahkeme Herba'ya 16 yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Aylin, geçen yıl Temmuz ayında film çekimi için İngiltere'den İtalya'ya gelmişti. Milano kentinde Herba ile buluşan kadın, hayatının kabusunu yaşamıştı.

  • Magazin 16 Temmuz 2018 19:22
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