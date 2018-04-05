Ölmeden önce görülmesi gereken 32 muhteşem yer

Sizin için tatil yapmak bol bol gezip yeni yerler keşfetmekse bu yerler mutlaka listesinde olmalı. Yaz için seyahat planları yapmaya başladınız mı? Seçim yapmanızda size yardımcı olacak, ölmeden önce görmeniz gereken fantastik yerler listesi hazırladık. İşte o nefes kesen 32 fantastik yer... YEMYEŞİL DOĞASIYLA "THORSMORK" / İZLANDA İnstagram: @jacob
Sizin için tatil yapmak bol bol gezip yeni yerler keşfetmekse bu yerler mutlaka listesinde olmalı. Yaz için seyahat planları yapmaya başladınız mı? Seçim yapmanızda size yardımcı olacak, ölmeden önce görmeniz gereken fantastik yerler listesi hazırladık. İşte o nefes kesen 32 fantastik yer...ATEŞBÖCEĞİ MAĞARALARI "WAITOMO GLOWWORM CAVES" / YENİ ZELANDA İnstagram: @icu_global
Sizin için tatil yapmak bol bol gezip yeni yerler keşfetmekse bu yerler mutlaka listesinde olmalı. Yaz için seyahat planları yapmaya başladınız mı? Seçim yapmanızda size yardımcı olacak, ölmeden önce görmeniz gereken fantastik yerler listesi hazırladık. İşte o nefes kesen 32 fantastik yer...ANTİLOP KANYONU / ARİZONA - ABD İnstagram: @markian.b
Sizin için tatil yapmak bol bol gezip yeni yerler keşfetmekse bu yerler mutlaka listesinde olmalı. Yaz için seyahat planları yapmaya başladınız mı? Seçim yapmanızda size yardımcı olacak, ölmeden önce görmeniz gereken fantastik yerler listesi hazırladık. İşte o nefes kesen 32 fantastik yer...RORAIMA DAĞI'NIN ZİRVESİ / VENEZUELA, BREZİLYA VE GUYANA ARASI İnstagram: @earthcravess
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