Olmaz olsun senin gibi anne! Yaptıkları kan dondurdu

Olay Adıyaman'da, dün Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde meydana geldi. Annesi ile babası ayrıldığı ve her iki taraf da çocuğu istemediği için çocuk evine verilen Zeynep A., yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kendisine haber verilen Zekiye S., sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. ile birlikte gözlem altında tutulan kızını görmek için hastaneye geldi. Odaya gelen Zekiye S., iddiaya göre, sevgilisi Nihat Ç. ile birlikte, ağlamaya başlayan kızını susturmak istedi. İddiaya göre Zekiye S., ağlamaya devam edince sinirlenip, kızının boğazını sıktı. Zekiye S., daha sonra sevgilisi ile birlikte hastaneden ayrıldı.