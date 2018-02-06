Olmaz olsun senin gibi anne! Yaptıkları kan dondurdu

Olmaz olsun senin gibi anne! Yaptıkları kan dondurdu

Olay Adıyaman'da, dün Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde meydana geldi. Annesi ile babası ayrıldığı ve her iki taraf da çocuğu istemediği için çocuk evine verilen Zeynep A., yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kendisine haber verilen Zekiye S., sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. ile birlikte gözlem altında tutulan kızını görmek için hastaneye geldi. Odaya gelen Zekiye S., iddiaya göre, sevgilisi Nihat Ç. ile birlikte, ağlamaya başlayan kızını susturmak istedi. İddiaya göre Zekiye S., ağlamaya devam edince sinirlenip, kızının boğazını sıktı. Zekiye S., daha sonra sevgilisi ile birlikte hastaneden ayrıldı.

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Olmaz olsun senin gibi anne! Yaptıkları kan dondurdu

Doktorlar, bir süre sonra ateşini ölçmek için kontrole geldiklerinde hareksiz kalan küçük kızın boynunda kızarıklık ve morluk olduğunu fark etti. Zeynep A., yoğun bakıma alınırken, durum polise bildirildi. Yapılan muayenede küçük kızın beyin ölümünün gerçekleştiği belirlenirken, anne Zekiye S. ile sevgilisi Nihat Ç., gözaltına alındı.

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Olmaz olsun senin gibi anne! Yaptıkları kan dondurdu

Emniyetteki ifadesinde, ağladığı için kızının boğazını sıktığını söylediği belirtilen Zekiye S. ile Nihat Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olmaz olsun senin gibi anne! Yaptıkları kan dondurdu

Zekiye S.'nin, 2015 yılında eşinden boşandığı ve 45 gün önce Mardin'den geldiği Adıyaman Adliyesi'nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.

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