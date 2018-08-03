Olmaz olmaz demeyin! Göreceklerinize hazırlıklı olun

Birazdan görecekleriniz moda nereye gidiyor diyeceğiniz cinsten. Fransa'nın Cannes kentinde, Martin Parr tarafından çekilen fotoğraflar sizi oldukça şaşırtacak. Gucci'nin 'Resort 2019' adını verdiği yeni koleksiyonunun fotoğrafları hayli ilginç.

Birazdan görecekleriniz moda nereye gidiyor diyeceğiniz cinsten. Fransa'nın Cannes kentinde, Martin Parr tarafından çekilen fotoğraflar sizi oldukça şaşırtacak. Gucci'nin 'Resort 2019' adını verdiği yeni koleksiyonunun fotoğrafları hayli ilginç. Twitter

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Erkek modası da tıpkı kadın modası gibi değişmeye bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son örneğini Gucci'nin erkekler için tasarladığı 'Resort 2019' koleksiyonunda göreceğiz. Dergi çekiminde yer alan fotoğralar da en koleksiyon kadar ilgi çekiyor. İşte sosyal medyada da geniş yankı uyandıran o kareler...









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Gucci modelinin bu fotoğrafı için sosyal medyada şöyle espriler yapıldı: "Delilik parayla değil sözü artık tarih oldu", "Bir erkek olarak bu moda çok guccime gidiyor", "Gucci tutkunu Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un seneye yazınki hali"



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