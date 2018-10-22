  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ölen kadını koliye koyup ormana attırdı!

Ölen kadını koliye koyup ormana attırdı!

UŞAK'ta yol kenarında bir koli içinde Dilek Marabi'nin (47) cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Suat Sönmez (47), tutuklandı. Sönmez ifadesinde, cinsel ilişkiye girdiği Marabi'nin fenalaşarak öldüğünü iddia ederek, koliyi ise eve çağırdığı nakliyecilere, içinde köpek maması olduğunu söyleyerek, ormanlık alana attırdığını ileri sürdü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 18:44 - Güncelleme: 22-10-2018 18:44

UŞAK merkez Karaağaç Mahallesi Anıt Tepe mevkii yakınlarındaki ormanlık alanda geçen cumartesi günü, karton koli içinde Dilek Marabi'nin cesedi bulundu. Marabi'nin ölümünü araştıran polis ekipleri, son görüştüğü kişileri incelemeye aldı. Dilek Marabi'nin, bir gün önce Suat Sönmez ile görüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan Sönmez, sorgusunda, Marabi ile cinsel ilişkiye girdiğini, bu sırada kadının fenalaşıp öldüğünü iddia etti.

Paniklediğini belirten Suat Sönmez, kadının cesedini koliye koyup nakliyecileri çağırdığını söyledi. Sönmez, nakliyecilerin 'Kolinin içerisinden kötü koku geliyor' demesi üzerine, içinde köpek maması olduğunu söyleyerek, koliyi ormanlık alana attırdığını anlattı. Suat Sönmez ile birlikte ormanlık alana giden nakliyecilerin ihbarıyla cesedin bulunduğu da kaydedildi.

Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası ile darp izine rastlanmayan Dilek Marabi'nin ev kadını olduğu ifade edildi. Bir süre önce boşandığı ve işsiz olduğu belirtilen Suat Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ölen kadını koliye koyup ormana attırdı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro