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Ölen insanların ruhuna kurban kesilir mi?

Ölen insanların ruhuna kurban kesilir mi?

Kurban bayramı yaklaştı peki, ölmüş kişiler için kurban kesilir mi? Cevapla.tv uzmanı İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer Kurban Bayramı hakkında merak edilenleri sizler için cevapladı.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 16:30 - Güncelleme: 09-08-2018 16:30

Vasiyet üzerine kurban kesilir mi? Borcu olan biri kurban kesilir mi? İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer kurban bayramı ile ilgili merak edilenleri cevapla.tv'ye anlattı. 

Ölen insanların ruhuna göndermek ve sevabına erişmek için kurban kesilebilir ancak dinimiz bizden böyle bir şey istememiştir. Peygamber efendimiz (sav) ümmeti için kesmiştir. Hz. Ali (ra) iki kurban kesmiştir ve bunun nedenini sorduklarında ise ‘’Resulullah için kestim o bana tavsiyede bulundu’’ demiştir. Kurban kesmek güzel bir iş için kesiliyorsa, onun sevapsa, ibadetse eğer ölmüş yakınına, annesine, babasına, eşine ve kardeşine gönderebilir.

Kaynak: cevapla.tv

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • önce üret hele 09 Ağustos 2018 16:35 Zaten memlekette koyun ve dana kalmadı, et olmuş 70 tl kg sırbıstandan et alıyoruz, soruya bak.Her önüne gelen kurban kesemez hayvan boğazlayamaz her şeyin bir kuralı olmalıdır.Dişi hayvan asla kesilmemelidir.Önce bir hele üret sonra kes ve ye.. Kaldı ki kurban kesmek farz değildir.

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