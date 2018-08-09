Ölen insanların ruhuna kurban kesilir mi?

Vasiyet üzerine kurban kesilir mi? Borcu olan biri kurban kesilir mi? İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer kurban bayramı ile ilgili merak edilenleri cevapla.tv'ye anlattı.

Ölen insanların ruhuna göndermek ve sevabına erişmek için kurban kesilebilir ancak dinimiz bizden böyle bir şey istememiştir. Peygamber efendimiz (sav) ümmeti için kesmiştir. Hz. Ali (ra) iki kurban kesmiştir ve bunun nedenini sorduklarında ise ‘’Resulullah için kestim o bana tavsiyede bulundu’’ demiştir. Kurban kesmek güzel bir iş için kesiliyorsa, onun sevapsa, ibadetse eğer ölmüş yakınına, annesine, babasına, eşine ve kardeşine gönderebilir.

Kaynak: cevapla.tv