Ölen iki kardeşin dedelerinin feryadı yürek dağladı

İZMİR'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe semtinde, 5 yaşındaki Ali Tencirlioğlu ve abisi 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu, bir inşaat alanında oyun oynarlarken yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura yuvarlanarak hayatlarını kaybetmişti. Kardeşlerin dedesi Süleyman Tencirlioğlu yaptığı açıklamada, "Koca çukuru açıyorlar, içi su doluyor. Çukurun önünü açmıyorlar ki su gitsin. İki kardeş gitti, bunun hesabını kim verecek" dedi. Öte yandan, ailenin 3 ay önce Kahramanmaraş'tan İzmir'e göç ettiği öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uzundere semtinde yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alana girdi. Çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Suyun tahliye edilmesinin ardından çukurdan çıkarılan çocuklara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, olay yerindeki vatandaşlar, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.