Ölen babasıyla selfie paylaştı vicdansız sosyal medya fenomeni !

SIRBİSTAN'da yaşayan genç şarkıcı ve Instagram fenomeni Jelica Ljubicic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile olay yarattı. Babasının ölü fotoğrafını yayınlayan sosyal medya fenomenine tepki yağıyor.

Ölen babasıyla selfie paylaştı vicdansız sosyal medya fenomeni !

Sosyal medya çılgınlığı durdurulamaz bir hal aldı. Kaldı ki artık, hayatlarımızı sosyal medya için yaşıyoruz, her anımızı sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz. Ancak birazdan okuyacaklarınız biraz fazla gelebilir. Babasının ölü fotoğrafını yayınlayan sosyal medya fenomenine tepki yağıyor.

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Ölen babasıyla selfie paylaştı vicdansız sosyal medya fenomeni !

Sosyal medya, hastanede dakikalar önce hayatını kaybedince onun cesediyle selfie çekilen Instagram fenomenini konuşuyor. Sırp şarkıcı ve Instagram fenomeni Jelica Ljubicic, Instagram hikâyelerinde babasının fotoğrafını paylaşırken, "Baba, huzur içinde uyu" ifadesini kullandı.

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Ölen babasıyla selfie paylaştı vicdansız sosyal medya fenomeni !

İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAF; Genç kadının bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Öyle ki birçok kişi genç kadının babasının ölümünü dahi sosyal medya hesabı için kullandığı yorumunda bulundu.

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Ölen babasıyla selfie paylaştı vicdansız sosyal medya fenomeni !

Instagram fenomeni babasının fotoğrafını paylaştıktan sonra babasının ölümüyle ilgili, "Savaşabileceğimiz kadar savaştık ancak bu bizim seçimimiz değil. Bizi 67 yaşında bıraktı. Babamız olduğun için teşekkür ederim" dedi.

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