Öldürülenler sivil değil etek giyen teröristlerdir

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Zeytin Dalı Harekâtı'nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik, sivil ölümlerle ilgili olarak gündeme getirilen bütün iddiaların tamamının yalan ve manipüle edilmiş, belli bir algı oluşturmaya yönelik haberler olduğunu ifade etmem gerekiyor” dedi.



TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.

Daha sonra hükümet adına söz alan Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik bütün iddiaların yalan ve manipüle edilmiş belli algı oluşturmaya yönelik haberler olduğunu belirtti.

TSK'nin sivillerin zarar görmemesi için gösterdiği hassasiyetin takdire şayan olduğunu vurgulayan Canikli, hiçbir ülkenin ordusunun bu kadar titiz bir operasyon gerçekleştirmediğini ifade etti.

SİVİL DEĞİL ETEK GİYEN TERÖRİSTLER

Sivil kayıplar olmaması için çok titiz davranıldığını, masum insanların zarar görmemesi için her türlü önlemin alındığını vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Sivil kaybı şu olabilir; etek giyen teröristler var. Bu doğru gerçekten. Burada da aynısını yapıyorlar. Yani sivil olarak etek giyen teröristleri kastediyorlar çok büyük bir ihtimalle. Bir zayiat varsa onlar sivil gibi görünen, görünmek isteyen ama etek giymiş teröristlerdir. Karıştırmamak lazım. Onlar sivil değil, onlar terörist. Özellikle sivil kıyafeti içine girerek uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, hepsi bu. Orada esas katliamı yapan, zorla insanları, çocukları sözde askere almaya çalışan ve karşı çıktıklarında katleden, terör örgütü. Konuşulması gerekiyorsa, eleştirilmesi gerekiyorsa bunun eleştirilmesi gerekiyor. Katliam varsa katliam bu.Terör örgütü bütün halkı, oradaki on binlerce insanı canlı kalkan yapıyor. "

Canikli, çocuklarının terörist örgütün içerisine alınmasına karşı çıkan insanların, meskun mahallerden çıkmasına izin verilmediğini kaydetti.