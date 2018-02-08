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Öldürülenler sivil değil etek giyen teröristlerdir

Öldürülenler sivil değil etek giyen teröristlerdir

Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil kayıpların olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Bir zayiat varsa onlar sivil gibi görünen, görünmek isteyen ama etek giymiş teröristlerdir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 18:33 - Güncelleme: 08-02-2018 00:33

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Zeytin Dalı Harekâtı'nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik, sivil ölümlerle ilgili olarak gündeme getirilen bütün iddiaların tamamının yalan ve manipüle edilmiş, belli bir algı oluşturmaya yönelik haberler olduğunu ifade etmem gerekiyor” dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.

Daha sonra hükümet adına söz alan Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik bütün  iddiaların yalan ve manipüle edilmiş belli algı oluşturmaya yönelik haberler olduğunu belirtti.

TSK'nin sivillerin zarar görmemesi için gösterdiği hassasiyetin  takdire şayan olduğunu vurgulayan Canikli, hiçbir ülkenin ordusunun bu kadar titiz bir operasyon gerçekleştirmediğini ifade etti.

SİVİL DEĞİL ETEK GİYEN TERÖRİSTLER

Sivil kayıplar olmaması için çok titiz davranıldığını, masum insanların zarar görmemesi için her türlü önlemin alındığını vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Sivil kaybı şu olabilir; etek giyen teröristler var. Bu doğru gerçekten. Burada da aynısını yapıyorlar. Yani sivil olarak etek giyen  teröristleri kastediyorlar çok büyük bir ihtimalle. Bir zayiat varsa onlar sivil  gibi görünen, görünmek isteyen ama etek giymiş teröristlerdir. Karıştırmamak  lazım. Onlar sivil değil, onlar terörist. Özellikle sivil kıyafeti içine girerek  uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar,  hepsi bu. Orada esas katliamı yapan, zorla insanları, çocukları sözde askere  almaya çalışan ve karşı çıktıklarında katleden, terör örgütü. Konuşulması  gerekiyorsa, eleştirilmesi gerekiyorsa bunun eleştirilmesi gerekiyor. Katliam varsa katliam bu.Terör örgütü bütün halkı, oradaki on binlerce insanı canlı kalkan yapıyor. "

Canikli, çocuklarının terörist örgütün içerisine alınmasına karşı çıkan insanların, meskun mahallerden çıkmasına izin verilmediğini kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 07 Şubat 2018 21:28 Canikli ölen her bebekin hesabini diyer tarafta kim sorumluysa kat ve kat ödeyecektir..

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