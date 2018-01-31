Öldürülen şeyh için 500 metrelik sofra kuruldu!

Batman'da, Şeyh Süleyman Bağdu'nun ölümünün 12'inci yıl dönümü nedeniyle Zilan Türbesi'nde anma programı düzenlendi. Anmaya gelen konuklar kurulan 500 metrelik yer sofrasında yemek yedi. Türkiye’nin birçok bölgesinden ve onlarca ilden gelen binlerce vatandaş, 12 yıl önce hayatını kaybeden Şeyh Süleyman Bağdu’yu dualarla andı. Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde kurulan 500 metrelik kardeşlik sofrasında binlerce seveni tarafından anılan Şeyh Süleyman Bağdu için Mevlid-i Şerif okutulmasından sonra aş döküldü. Twitter

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Şeyh Süleyman Bağdu'nun ölümünün 12'inci yıl dönümünde Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde kurulan 500 metrelik sofra kuruldu. Binlerce kişi etkinliği katılmak için Türkiye'nin çeşitli kentlerinden geldi. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, şeyhin vefatının 12’nci yıl dönümü dolayısı ile bugün bir mevlit verildiğini söyledi. Twitter

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SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ: Batman'da 30 Ocak 2006'da silahlı saldırıya uğrayan Şeyh Süleyman Bağdu hayatını kaybetmiş, Şerif Kaplan ve Selim Bağdu yaralanmıştı.



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