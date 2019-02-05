Öldürülen kocasının yerine geçti rekor satış yaptı

Bursa'da geçen 6 Temmuz'da merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, otomobili ile kırmızı ışıkta beklerken dayısı Yılmaz S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından Karaman'ın eşi Yadigar Karaman eşinin üçüncü kuşak yöneticisi olduğu şirketin başına geçmeye karar verdi. 15 çalışanın olduğu, günde yaklaşık 1 ton hurma tatlısı üreten şirketin yöneticisi Yadigar Karaman, "7 ay önce, bu iş uğruna küçük dayısı eşimin canına kıydı. Eşimin dayısıyla bu işyerinden kaynaklı husumeti vardı. Bir sabah eşim evden çıktığında aracında onu kafasından vurdu.

Eşim 32 saat yoğun bakımda kaldı. Olay yerinde beyin ölümü gerçekleşmişti. Daha sonra organ bağışı yaptık. 2 böbreği hayat buldu. Katil cezaevine gitti. Davamız devam ediyor" dedi.