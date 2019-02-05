Öldürülen kocasının yerine geçti rekor satış yaptı

BURSA'da iş adamı Fatih Karaman'ın (38) akrabası tarafından öldürülmesinin ardından eşi Yadigar Karaman (38) şirketin başına geçti. 15 çalışanın olduğu, günde yaklaşık 1 ton hurma tatlısı üreten şirketin yönetimini 4 aydır başarıyla sürdürüyor

Öldürülen kocasının yerine geçti rekor satış yaptı

Bursa'da geçen 6 Temmuz'da merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi Fatih Karaman, otomobili ile kırmızı ışıkta beklerken dayısı Yılmaz S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.

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Öldürülen kocasının yerine geçti rekor satış yaptı

Olayın ardından Karaman'ın eşi Yadigar Karaman eşinin üçüncü kuşak yöneticisi olduğu şirketin başına geçmeye karar verdi. 15 çalışanın olduğu, günde yaklaşık 1 ton hurma tatlısı üreten şirketin yöneticisi Yadigar Karaman, "7 ay önce, bu iş uğruna küçük dayısı eşimin canına kıydı. Eşimin dayısıyla bu işyerinden kaynaklı husumeti vardı. Bir sabah eşim evden çıktığında aracında onu kafasından vurdu.

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Öldürülen kocasının yerine geçti rekor satış yaptı

Eşim 32 saat yoğun bakımda kaldı. Olay yerinde beyin ölümü gerçekleşmişti. Daha sonra organ bağışı yaptık. 2 böbreği hayat buldu. Katil cezaevine gitti. Davamız devam ediyor" dedi.

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Öldürülen kocasının yerine geçti rekor satış yaptı

'HEDEFLERİM VAR'
Eşinin bu firma için çok mücadele ettiğini söyleyen Karaman, "Ben de ondan bu bayrağı alıp devam etmek istedim. 2 çocuğum var onlar için çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum" dedi. Daha önce hiç yöneticilik yapmadığını belirten Karaman, "Ustalarımız 25 yıldır bizimle. Herkes bana destek oldu. İ

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