Öldürülen kocasının yerine geçti rekor satış yaptı

Olayın ardından Karaman'ın eşi Yadigar Karaman eşinin üçüncü kuşak yöneticisi olduğu şirketin başına geçmeye karar verdi. 15 çalışanın olduğu, günde yaklaşık 1 ton hurma tatlısı üreten şirketin yöneticisi Yadigar Karaman, "7 ay önce, bu iş uğruna küçük dayısı eşimin canına kıydı. Eşimin dayısıyla bu işyerinden kaynaklı husumeti vardı. Bir sabah eşim evden çıktığında aracında onu kafasından vurdu.

'HEDEFLERİM VAR'

Eşinin bu firma için çok mücadele ettiğini söyleyen Karaman, "Ben de ondan bu bayrağı alıp devam etmek istedim. 2 çocuğum var onlar için çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum" dedi. Daha önce hiç yöneticilik yapmadığını belirten Karaman, "Ustalarımız 25 yıldır bizimle. Herkes bana destek oldu. İ