Öldü zannedilen pilotla ilgi gerçek ortaya çıktı!

İran'da içinde Mina Başaran'ın da bulunduğu Başaran Holding'e ait düşen Türk uçağındaki 11 kişinin tamamının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı. Ulaştırma Bakanlığı, düşen jetteki 11 kişinin cesedine ulaşıldığını duyururken Türkiye'yi yasa boğan uçak faciasıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

İran’da düşen uçağın sahibi olan Başaran Holding bünyesinde pilot olarak uzun süre görev yapan sosyal medya fenomeni pilot Elif Ulusoy, iki hafta önce işten ayrıldığını ancak buna rağmen uçağın pilotu olduğu sanılarak telefonlarının susmadığını söyledi.

ÖLEN PİLOTU ELİF ULUSOY SANDILAR

Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık’a ait uçağın İran’da düşmesinin şoku devam ederken o şirkette uzun süre görev yapan pilot Elif Ulusoy, birçok kişinin o uçağın pilotunu kendisi sandıklarını söyledi. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Elif Ulusoy’un, Başaran Holding’deki görevinden iki hafta önce ayrıldığı ancak bunu bilmeyen dostlarının telefonunu adeta kilitlediğini aktardı.

ELİF ULUSOY: TELEFONUM KİLİTLENDİ

Airport Haber'in haberine göre, Elif Ulusoy mesajında, “Değerli arkadaşlarım öldüğüm hakkında yazılar çıkmış. Telefonum kilitlendi aramalara cevap veremiyorum” mesajını yazarken, kazada ölen Mina Başaran ile kokpitte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı.

NELER YAŞANMIŞTI ?

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını Dubai'deki bekarlığa veda partisinden İstanbul'a getiren uçağın düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden uçak İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştü ve jetteki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybetmişti.

Mutlulukları yarım kaldı ailesi hemen kapattı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

İran'da düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması ortaya çıktı

Düşen Türk jetindeki pilot Melike'nin büyük dramı!