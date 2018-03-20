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Öldü sanılıyordu! İfadesi 7 sanığı müebbetten kurtardı

Öldü sanılıyordu! İfadesi 7 sanığı müebbetten kurtardı

Kuaför Oğuzhan Ekinci, evlenmek istediği Gülşen Yüksel’in ailesi tarafından katledildiği iddia edilmişti. 7 zanlı kelepçelendi. Öldü sanılan genç kadın ifadesiyle sanıkların kaderini değiştirdi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 11:55 - Güncelleme: 20-03-2018 11:55

Tüyler ürperten cinayet, 14 Temmuz 2006'da meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti. Gülşen Yüksel ve kuaför Oğuzhan Ekinci evlenmeye karar verdi. Ancak genç kadının ağabeyi Cengiz Yüksel karısı Emine, kardeşleri Bülent ve Muhammet Ali bu birlikteliğe tepki gösterdi.

Kuaförü öldürmeye karar verdi. Cinayet sürecinde arkadaşları olan 10 şüpheli de kendilerine yardım etti. Daha sonra plan tek tek işledi. Oğuzhan Ekinci işkence yapılarak katledildi. Bu sırada Gülşen ortadan kayboldu. 10 yıl sonra ise aralarında aile fertlerinin de olduğu 14 şüpheliye, 2 kişiyi öldürmekten dava açıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına kız kardeşinin sağ olduğunu söyleyen Cengiz Yüksel, Oğuzhan'ı konuşmak için çağırdığını, öldürüldüğünde olay yerinde olmadığını iddia etti. M. Ali Yüksel ise kendisine hakaret eden genci yumrukladığını söyledi. Bülent Akyüz de sopayla dövdüğünü ifade etti. Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi.

''BENİMLE ZORLA BİRLİKTE OLDU''
Yargılama sürerken iddianamede "Ölü" kabul edilen Gülşen Yüksel, duruşmaya katılarak olayın mağduru olduğunu söyledi. Kimliği doğrulanan kadın, Oğuzhan'ın tehdit ve tacizlerine maruz kaldığını öne sürerek, "Benimle zorla birlikte oldu. Baskıları yüzünden intihara teşebbüs ettim. Tehditkar mektuplarla, para istiyordu. Olay günü ağabeyim ve 2 adamı bizi konuşmak için bir eve götürdü. Yanımda kötü bir şey yapılmadı. Mersin'de kız kardeşimin yanında kaldım. Olayı televizyondan öğrendim" dedi.

7 KİŞİ SERBEST KALDI
Mahkeme heyeti ise Gülşen'in ifadesi üzerine 7 kişinin beraatine karar verdi. Cengiz ve Muhammet Yüksel'i önce müebbet yedi. Sonrasında ise cezaları haksız tahrik indirimi ile 17'şer yıla indi.

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