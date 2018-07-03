Öldü dediler morga kaldırdılar ancak sonuç beklemedikleri gibiydi

Güney Afrika'da Distress Alert ambulans şirketinden sağlık görevlileri, Gauteng kentindeki trafik kazasında yaralanan bir kadına müdahalede bulundu. Sağlık görevlilerinin yaşam belirtisi olmadığını belirtmesi üzerine kadın morga kaldırıldı.Buraya kadar her şey normal ancak büyük bir dikkatsizlik, daha büyük sonuçlara yok açacaktı.
MORG GÖREVLİSİ NEFES ALDIĞINI FARK ETTİ; Morg görevlisinin nefes aldığını fark etmesi üzerine kadın hastanede tedavi altına alındı. Öldü zannedilen kadın hayattaydı ve morga atılmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÖREVİ İHMAL YOK; Distress Alert Müdürü Gerrit Bradnick, görevi ihmal gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
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