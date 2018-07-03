Öldü dediler morga kaldırdılar ancak sonuç beklemedikleri gibiydi

Güney Afrika'da Distress Alert ambulans şirketinden sağlık görevlileri, Gauteng kentindeki trafik kazasında yaralanan bir kadına müdahalede bulundu. Sağlık görevlilerinin yaşam belirtisi olmadığını belirtmesi üzerine kadın morga kaldırıldı.Buraya kadar her şey normal ancak büyük bir dikkatsizlik, daha büyük sonuçlara yok açacaktı.