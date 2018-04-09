Öldü cenazesi hazırlandı tam 18 saat sonra dirildi

Daha önce ölüp dirilen insanlara dair birçok haber okudunuz. Ancak bu onlardan daha farklı. Bu kez ölü tam 18 saat boyunca ölü kaldı ...Fransa'da nehir kenarında ölü bulunan adam 4 saat boyunca yapılan kalp masajına yanıt vermedi. Yoğun bakıma alındıktan 18 saat sonra hayata dönünce doktorlar gözlerine inanamadı.
Adı açıklanmayan hasta, 12 Mart'ta bir nehir kenarında baygın halde bulundu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastaya 4 saat boyunca kalp masajı uygulandı ancak iyileşme görülmedi. Daha sonrasında ise hastadan umut tamamen kesildi. Ailesine haber verildi.
18 SAAT SONRA HAYATA DÖNDÜ; Fransa'yı geçen ay etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle hastanın beden ısısı 22 dereceye kadar düşmüştü. Adamın doktorluğunu üstlenen Doktor Jonathan Charbit 'Ekibim donakaldı. Yaşam şansı sıfır bile değildi.' dedi.
Yoğun bakıma alınan hasta, 18 saat sonra yaşama döndürülebildi. Doktorlar, kalp krizinin ardından vücut ısısının hızla düşmesinin hastayı hayatta tuttuğunu düşünüyor. Yoğun bakımdan sorumlu olan isim Xavier Capdevila 'Hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp, gitti.' dedi.
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