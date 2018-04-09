Öldü cenazesi hazırlandı tam 18 saat sonra dirildi

Daha önce ölüp dirilen insanlara dair birçok haber okudunuz. Ancak bu onlardan daha farklı. Bu kez ölü tam 18 saat boyunca ölü kaldı ...Fransa'da nehir kenarında ölü bulunan adam 4 saat boyunca yapılan kalp masajına yanıt vermedi. Yoğun bakıma alındıktan 18 saat sonra hayata dönünce doktorlar gözlerine inanamadı.

