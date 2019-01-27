Olaylı maçta 7 kişi gözaltına alındı!

NEVŞEHİR'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor maçının ardından İçelsporlu futbolcular Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel’e saldırdı.

Olan sonrası Teknik Direktör İsmail Güzel, İçelsporlu futbolcular ve yöneticisi Vedat Çoban’dan şikayetçi oldu.

İçelspor takımından 6 futbolcu ile yönetici Vedat Çoban gözaltına alındı.