Olaylı gecede tehdit edilmişler: Seni de karını da harcarım

"ALKOLLÜ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM": ''Bu kişinin alkollü olabileceğini veya kaza olabileceğini düşündüm.'' diyen Yılmaz, ''Tekrar önüme döndüm. Bu kişi tekrar yanıma gelerek 'Beni tanıdın mı?' diye sordu. Bende tanımadığımı söyledim. 'Sen beni nasıl tanımazsın' tarzında ısrarlı konuşmaya başladı. Ben tanımadığımı, işlemleri yapmak için müsaade etmesini istedim. İki kişi daha geldi. Denizhan isimli kişi 'gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım' tarzında beni çekiştirdi. Erdal isimli kişiyle birlikte bana saldırdı. Elleri ve tekme ile vurdu. Deniz Vural bana 'Seni de karını da harcarım' şeklinde tehdit içeren sözler söyleyip küfür etti. Erdal da sizi harcarız şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Erdal isimli şahıs Deniz'e reis diye hitap ediyordu. Ben sanıklarla başlangıçta herhangi bir polemiğe girmedim. Eşim ile konuşurken ülke değerleri ve siyasi bir parti ile ilgili aşağılayıcı konuşmam veya değerlendirmem olmadı.Sanıklara yönelik de bir siyasi partiyi kastederek herhangi bir konuşmam olmamıştır" dedi.



