Olaylı gecede tehdit edilmişler: Seni de karını da harcarım

OYUNCU Hakan Yılmaz dayak yediği olaylı geceyi anlatırken mahkemede, “Resepsiyonda birisi “beni tanıdın mı?” diye sordu. Tanımadığımı söyledim. ‘Gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım. Seni de karını da harcarım’ diyerek yanındaki iki kişiyle tekmelerle bana saldırdı” dedi.

Olaylı gecede tehdit edilmişler: Seni de karını da harcarım

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katıldı. "Tehdit", "Basit Yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6 ay hapis talep edilen sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada ifade veren Hakan Yılmaz sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek "Olay tarihinde doğum günü nedeniyle eşim ve arkadaşlarımla eğlendik. Daha sonra eşim ile otelde kalmaya karar verdik. Resepsiyonda işlemler yaptığımız sırada arkamdan bir kişi geçerken ayağıyla tekme attı. Ben dönüp baktım. Olaya anlam veremedim.'' dedi.

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Olaylı gecede tehdit edilmişler: Seni de karını da harcarım

"ALKOLLÜ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM": ''Bu kişinin alkollü olabileceğini veya kaza olabileceğini düşündüm.'' diyen Yılmaz, ''Tekrar önüme döndüm. Bu kişi tekrar yanıma gelerek 'Beni tanıdın mı?' diye sordu. Bende tanımadığımı söyledim. 'Sen beni nasıl tanımazsın' tarzında ısrarlı konuşmaya başladı. Ben tanımadığımı, işlemleri yapmak için müsaade etmesini istedim. İki kişi daha geldi. Denizhan isimli kişi 'gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım' tarzında beni çekiştirdi. Erdal isimli kişiyle birlikte bana saldırdı. Elleri ve tekme ile vurdu. Deniz Vural bana 'Seni de karını da harcarım' şeklinde tehdit içeren sözler söyleyip küfür etti. Erdal da sizi harcarız şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Erdal isimli şahıs Deniz'e reis diye hitap ediyordu. Ben sanıklarla başlangıçta herhangi bir polemiğe girmedim. Eşim ile konuşurken ülke değerleri ve siyasi bir parti ile ilgili aşağılayıcı konuşmam veya değerlendirmem olmadı.Sanıklara yönelik de bir siyasi partiyi kastederek herhangi bir konuşmam olmamıştır" dedi.

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Olaylı gecede tehdit edilmişler: Seni de karını da harcarım

"ÜÇ SANIK EŞİME SALDIRDI": Şikayetçi Elif Yılmaz da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek “Resepsiyonda işlemleri yaptığımız sırada sanık Deniz, eşime beni tanıdın mı tarzında soru yöneltti. Eşimin tanımadığını söylemesi üzerine 'beni nasıl tanımazsın?' diye karşılık vererek 'gel sana kendimi tanıtayım' tarzında konuştuğunu fark edince eşimin yanına giderek araya girmeye çalıştım. O sırada 3 sanık eşime saldırdılar. Tüm sanıklar 'Sizi harcıyacağız sizi gebertiriz' tarzında tehdit içerir sözler sarf edip sinkaflı küfürler etti. Arbede sırasında bankoya sıkıştık. Sanık Deniz vurmak için ulaşamayınca banko üzerinde bulunan metal küreyi alıp bize doğru fırlattı. Küre benim başıma isabet etti" dedi.

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Olaylı gecede tehdit edilmişler: Seni de karını da harcarım

DURUŞMA ERTELENDİ: Duruşmada otel çalışanı olan 6 kişi de tanık olarak dinlendi. Gördükleri olayları anlattılar. Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınması ve dosyada bulunan kamera görüntülerinin bilirkişiye verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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