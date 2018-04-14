Olaylı gecede Ciciş Esra yere kapaklandı: Beni rezil etmeyin

Galatasaraylı Garry Rodrigues önceki akşam bir arkadaşıyla Etiler Nusret’teydi. Bir süre sonra Esra-Ceyda Ersoy kardeşler ile model Yağmur Aktaş, hep beraber fotoğraf çektirme talebiyle ünlü futbolcunun yanına gitti. Ricayı geri çevirmek istemeyen ünlü futbolcu, Ersoy kardeşler “Burada ışık iyi değil, dışarıda çektirelim mi?” deyince masadan kalktı. Ancak kapıda habercileri görünce dışarı çıkmaktan vazgeçti. “Fotoğraf çektirmek istemiyorum” diyen, yemeği de yarıda bırakan Garry Rodrigues, Ersoy kardeşler ve Aktaş’la görüntülenmemek için arka kapıya yöneldi.