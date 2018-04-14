Olaylı gecede Ciciş Esra yere kapaklandı: Beni rezil etmeyin

Galatasaraylı Garry Rodrigues önceki akşam bir arkadaşıyla Etiler Nusret’teydi. Bir süre sonra Esra-Ceyda Ersoy kardeşler ile model Yağmur Aktaş, hep beraber fotoğraf çektirme talebiyle ünlü futbolcunun yanına gitti. Ricayı geri çevirmek istemeyen ünlü futbolcu, Ersoy kardeşler “Burada ışık iyi değil, dışarıda çektirelim mi?” deyince masadan kalktı. Ancak kapıda habercileri görünce dışarı çıkmaktan vazgeçti. “Fotoğraf çektirmek istemiyorum” diyen, yemeği de yarıda bırakan Garry Rodrigues, Ersoy kardeşler ve Aktaş’la görüntülenmemek için arka kapıya yöneldi.
ÜNLÜ DEĞİLİM ÇEKMEYİN: VIP aracına bineceği sırada flaşlar patlayınca sinirlenen futbolcu, “Ben ünlü değilim. Gidin Nusret’i çekin” diye tepki gösterdi. Arkadaşı da o sırada kameralara hamle yaparak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Kardeşi Ceyda ve arkadaşı Yağmur Aktaş’la birlikte restorandan ayrılan Esra Ersoy, otomobile doğru yürürken dengesini kaybedip düştü. Mekan çalışanlarının yardımıyla ayağa kalkan Ersoy, “Beni rezil etmeyin. Arkadaşımız gidiyor, ona yetişelim derken düştüm” dedi.
Esra Ersoy, yüksek topuklu ayakkabılarının kurbanı olurken flaşlar her patladığında yüzündeki ifade muhabirler tarafından görüntülendi.
İşte olaylı geceden kareler...
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