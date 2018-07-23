Olaylı gece! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle fena kapıştı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay, önceki akşam Nişantaşı’nda bir restoranda yemek yedi. İddiaya göre çift, ilerleyen saatlerde bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Masadaki soda bardağını yere fırlatan Yeşilçay sevgilisinin çabalarına rağmen sakinleşemedi. Bağırmaya başlayan Nurgül Yeşilçay’ı Necati Kocabay kolundan tutarak tuvalete götürüp sakinleştirdi. Kapının önünde gazetecilerin olduğunu fark eden sevgililer, arka kapıyı tercih etti.