Olaylı gece! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle fena kapıştı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay’la gittiği akşam yemeği olaylı bitti. Sevgilisiyle kavga eden Yeşilçay soda bardağını yere fırlattı.

Olaylı gece! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle fena kapıştı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay, önceki akşam Nişantaşı’nda bir restoranda yemek yedi. İddiaya göre çift, ilerleyen saatlerde bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Masadaki soda bardağını yere fırlatan Yeşilçay sevgilisinin çabalarına rağmen sakinleşemedi. Bağırmaya başlayan Nurgül Yeşilçay’ı Necati Kocabay kolundan tutarak tuvalete götürüp sakinleştirdi. Kapının önünde gazetecilerin olduğunu fark eden sevgililer, arka kapıyı tercih etti.

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Olaylı gece! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle fena kapıştı

İLİŞKİLERİ GECE BELGELENMİŞTİ: Yeşilçay ile Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcısı Necati Kocabay arasındaki ilişki Asmalımescit’te eğlendikleri gece belgelenmişti. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikili, saat 05.00 sularında Kocabay’ın Nişantaşı’ndaki evine geçmişti. Fotoğraflarının çekilmesine aldırış etmeyen sevgililer soruları yanıtsız bırakıp eve girmişti.

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Olaylı gece! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle fena kapıştı

Çift eve girdikten sonra bir apartman sakini pencereyi açıp habercilere şöyle seslenmişti: “Siz paparazzi misiniz? Necati’yi mi çekiyorsunuz? Çok şaşırdım! Çünkü o evliydi.”

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Olaylı gece! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle fena kapıştı

Yeşilçay, Kocabay’la ilişkisiyle ilgili, “İlişkimiz henüz çok yeni. Mutluyum” yorumunu yapmıştı.

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