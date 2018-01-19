Olaya şahit olan gazeteci, Hülya Avşar'ın vurulma anını yıllar sonra anlattı

Sinemalarda gösterilmek üzere çekimlerine başlanan ''Asırlık Çınar Yeşilçam'' belgeseli çekimlerine önceki gün konuk olan gazeteci Tahir Yaman, Yeşilçam anılarından bahsederken, Hülya Avşar'ın Kadir İnanır'la çevirdiği ''Bir Yabancı'' filmindeki vurulma anını anlattı. Tahir Yaman, ''Hülya Avşar'ın kraliçe seçildiği ve sinemaya ilk girdiği yıllarda Zeytinburnu'nda Kadir İnanır'la baş rolünü paylaştığı Bir Yabancı filmi çekiliyordu. Ben de gelinlik giymiş olan Hülya Avşar ile Kadir İnanır yürürken çekiyordum...

