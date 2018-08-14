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Olay yazı: Brunson'u havada görmemizin önünde engel yok

Olay yazı: Brunson'u havada görmemizin önünde engel yok

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ABD ile krizin kaynağı olarak gösterilen Brunson'un çok kolay bir şekilde serbest kalabileceğini yazdı. Selvi'nin "Yeni bir bilgi ortaya çıkması durumunda Brunson’ı havada görmemizin önünde bir engel yok." dediği yazısından çarpıcı bölümler.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 10:27 - Güncelleme: 14-08-2018 10:27

ABD Papaz Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaşın fitilini ateşledi. iki ülke arasındaki görüşmelerde ABD tarafı Brunson'un koşulsuz serbest kalması konusunda diretti. Ancak Türkiye geri adım atmayınca kriz patlak verdi. Peki tüm yaşananlara rağmen Brunson serbest kalıp Amerika'ya uçar mı?

Brunson'la ilgili görüşmeler büyükelçi düzeyinde devam ederken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Heyetler arasındaki görüşmenin perde arkasını yazan Selvi, ABD heyetinin Brunson'un o gün serbest kalmasını istediğini ve Türkiye heyetinin de Halk Bankası eski Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı hatırlatarak 10 gün süre istediğini yazdı. Ancak ABD heyetinin 'Brunson'u havada görelim' diye kestirip attığını söyledi.

Brunson krizinin Erdoğan'la Trump arasında bir bilek güreşine dönüştüğünü ve krizi sadece iki ismin çözebileceğine vurgu yapan  Selvi asıl yazısının son kısmında bombayı patlattı. Brunson'un bir sağlık raporuyla serbest kalabileceğini ifade etti.

İşte Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

BRUNSON’I HAVADA GÖRECEK MİYİZ?
Peki ev hapsine çıkarılan Brunson’la ilgili hukuki durum ne? Yeni bir belge ve yeni bir bilgi ortaya çıkması durumunda Brunson’ı havada görmemizin önünde bir engel yok.

SERBEST KAMLASI İÇİN SAĞLIK RAPORU YETERLİ
Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir. Avukatının tutukluğa her ay itiraz etme hakkı var. Şu anda adli kontrolde tutulduğu için bir ayı dahi beklemesine gerek olmadığı söyleniyor. Ama Türkiye ile ABD arasında yaşanan “Büyük Brunson Savaşı”ndan sonra bu mümkün mü?

Bizim de “Bu krizi iyi yönetebildik mi?” diye şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Ama Brunson olarak başlayıp dolar krizine dönüşen olayın bir de siyasi yüzü var. ABD dolar üzerinden Türkiye’yi vurup Erdoğan’a diz çöktürmek istiyor. Brunson olayı bitse başka bir kriz çıkaracaklarından kuşku yoktur.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 14 Ağustos 2018 10:51 4 ayda bizi 250milyar dolar zarara uğrattılar bu farurayı kim ödeyecek tabiki yapan

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