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Olay yaratacak iddia! Onlar da mı satılıyor?

Olay yaratacak iddia! Onlar da mı satılıyor?

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılmasının ardından, medyada bir büyük satış daha gündeme geldi. İddialara göre Show TV, Habertürk televizyonu, Habertürk gazetesi ve Bloomberg TV'nin Albayrak Grubu'na satışı için görüşme yürütülüyor.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 19:40 - Güncelleme: 17-04-2018 19:40

Medyaradar'ın haberine göre, Show TV'nin Albayrak Grubu'yla satış için masada olduğu ve bu satışın her an atılabileceği ileri sürüldü.

İddialara göre; satışın içinde Show TV'nin yanı sıra Ciner Grubu'nun medyadaki diğer varlıkları, Habertürk televizyonu, Habertürk gazetesi ve Bloomberg TV de bulunuyor.

Habere göre, Doğuş Grubu'nun (Star, NTV ve Kral) satış konusu ise kapanmış değil. Doğuş Yayın Grubu, kendi içerisinde önemli değişikliklere imza atıyor ancak bir yandan da Digiturk'ün sahibi olan Katarlı beIN Grubu'nun teklifi hâlâ masada.

Bankalarla anlaşma masasına oturan Ferit Şahenk'in borç yapılanmasının şekline göre konuyla ilgili kararını vereceği belirtiliyor.

Doğan Medya'nın satışında yeni gelişme!

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