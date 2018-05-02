Olay video! Şeyma Subaşı direk dansı yaparsa...

Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren Şeyma Subaşı bir kez daha çok konuşulacak görüntüler paylaştı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Subaşı, bir arkadaşı ile birlikte direk dansı yaptığı anları instagram hesabına yükledi. İşte o anlar...

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR? Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990’da doğdu. Bir döneme damga vuran ‘Var mısın Yok musun?’ yarışmanın yarışmalarından biri olan Şeyma Subaşı, 2008 yılında katılığı Miss Turkey yarışmasıyla tırmanmaya başladı. Ünlü tasarımcıların moda defilelerinde boy gösterdi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı okudu. Var Mısın Yok Musun? Yarışmasına katılmış ve 69 Bin TL ödül kazanarak ayrıldı. Bu tarihten sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşan Subaşı, "Yok Böyle Dans" isimli yarışmada kostüm tasarımcısı olarak çalışmaya başladı. Eylül ayında 8 yıldır beraber olduğu Acun Ilıcalı ile beraber olan Şeyma Subaşı'nın ünlü televizyoncudan bir de Melisa adında kızı bulunuyor. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, Fransa’nın sahil kasabası St.Tropez’de 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

  • Magazin 02 Mayıs 2018 10:33
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