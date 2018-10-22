Olay sözler: Terim kabul etti Şenol Güneş kabul etmedi

CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol" programında Fuat Akdağ ve Tayfun Bayındır ile birlikte futbol gündemini yorumlayan Serdar Ali Çelikler, deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"9 hafta geçti, ligin 3'te 1'idir bu, yeterli süredir, puan ortalaması 1.6, şampiyon olamazsınız, nokta. Fenerbahçe'yi zaten geç de, yani Türkiye Ligi'nde şampiyonluk 2.2'dir maç başına. Maç başına puan ortalaman 1.6 ise şampiyon falan olamazsın. 2.2'ye çıkartman için de ciddi seri yakalaman lazım. Her deplasmanda takılmışsın, ilk haftaki Erzurum maçı hariç."



"ŞENOL HOCA DEĞİŞECEK''

"Bu performansla Şenol Hoca bir şeyleri değiştirecek, sistemi değiştirecek, 4 tane oyuncuyu kadro dışı bırakacak, bir şey yapacak, veya Şenol Hoca değişecek, kısa yorumum budur. Göztepe galibiyeti hak etmiştir, 9 haftada 3 büyük kulübü yenmiştir, 2'sini kendi evinde, 1'ini deplasmanda. Biz sene başında burada bir şey söyledik, bu sene başında daha sezon başlamadan. Dedik ki, bu sene zor, büyüklerin hepsi düştü, alttakilerin hepsi de yükseldi. Makas kapandı, artık çok zor, ama bütün bu zorluğa rağmen daha neredeyse zor bir tane galibiyeti bulunan Bursaspor bile 3 tane oyuncu değişikliğini 40. dakikada yapmak zorunda kalan bir takım olan Galatasaray yenilmiyor yani bir şekilde 2.1'lik puan ortalamasını tutturmuş, ama o bile iyi değil."



"QUARESMA ATILMAYI DENEDİ"

"Oğuzhan ve Tolgay, Beşiktaş'ın 1. tercihleri olabilecek oyuncular değil. Beşiktaş yönetimini bu sezon formsuz buluyorum. Beşiktaş'ta çok belkili futbolcu var. Galatasaray'da da Belhanda var. Kadroda net oyuncular olmalı. Roco'nun maçtaki tek olumlu hareketi penaltı aldırmasıydı. Bu kadar kötü stoper uzun zamandır görmedim. Göztepe'nin 2. golünde Roco alan mı savunuyor, adam mı savunuyor belli değil. Quaresma maçta atılmayı bayağı denedi. Poko'ya kaldırdığı hareket çok net sarı kart. Maça sonradan girdi güya ama aslında girmedi oyuna, katkı vermedi takıma. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesinde erime var.''

''ALİ KOÇ HOCA BULSA COCU'YU DEĞİŞTİRECEK''

''Ali Koç, hoca bulsa Cocu'yu hemen değiştirecek. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile çalışmayacağını çok net belli etti. Comolli hemen gönderilmeli. Başkan, Samandıra'yı iyi kuramadı. Ali Koç'a giden bilgi akışında sıkıntı var. Tam detaylarıyla anlatılmalı olaylar başkana.



''ŞENOL GÜNEŞ KABUL ETMEMİŞ''

Galatasaray'da 40 dakikada 3 oyuncu sakatlanıyorsa, orada bir sıkıntı var demektir. Kulüpler Birliği, kur konusunu sabitlemiş. Fatih Terim o sabit kuru kabul etmiş, Şenol Güneş henüz kabul etmemiş."