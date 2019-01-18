Olay sözler: Küme düşmeye hazır olun

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0 yenildi. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Slimani oldu.
Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında tribünler Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani’ye tepki gösterdi. Maç boyunca etkili olmayan Cezayirli futbolcu 80. dakikada yerini Michael Frey’e bırakırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle sosyal medyada Slimani'yi yerden vurdu. İşte Cezayirli golcü için atılan tweetler...
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