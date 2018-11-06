Olay sözler: Hasan Şaş da Şifo da Terim'in eseridir

2-2 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası VAR incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırıldı.

2-2 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olayları değerlendiren Hürriyet spor müdürü Mehmet Arslan, Fatih Terim hakkında flaş sözler sarf etti.

İşte o açıklamalar...

Galatasaray'da Fatih Terim’in izni veya onayı olmadan hiçbir şey gerçekleşemez; tıpkı Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım döneminde olduğu gibi. Şimdi dönelim derbi sonrasına: Terim’in izni, onayı ve hoşgörüsü olmasa Hasan Şaş, hiçbir eylemi hayata geçirmez, geçiremez. Şaş ile İsviçre milli maçının sorumlusu ilan edilen Şifo Mehmet (Özdilek), sebep değil, birer sonuçtur.

''SORUMLU FATİH TERİM'DİR''

Şaş da F.Bahçe maçının Özdilek’i oldu. O gün biz Terim’i ödüllendirerek yeniden milli takımın başına geçirmek yerine bunun faturasını çıkarabilseydik bugün bu olayları yaşamıyor olacaktık. Lafı hiç eveleyip gevelemeden açıkça ifade ediyorum, sorumlu Fatih Terim’dir.