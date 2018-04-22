Olay paylaşım! Deniz Seki ile Murat Karabova aşk mı yaşıyor?

Çok değil geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti.

Bu gelişmelerden sonra Seda Sayan ile büyük aşk yaşayan galerici Murat Karabova ve Deniz Seki aşk mı yaşıyor? sorusu akıllara gelmişti.

Murat Karabova hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alan Deniz Seki'nin dikkatini çekmeyi başardı.

Deniz Seki'yi izlemek için Kıbrıs'a gelen Murat Karabova'nın, hazırlanan VIP locada sahne sonrası Deniz Seki ile sabahın ilk ışıklarına kadar beraber eğlendiği iddia edildi. İşte Murat Karabova'nın Instagramında paylaştığı Denzi Seki konserinden video...