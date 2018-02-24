Olay oldu! Kraliyet gelininin pozları ortalığı karıştırdı

Prens Harry ile üç ay sonra hayatını birleştirerek Kraliyet ailesine gelin gidecek olan Meghan Markle'nin eski pozları gündem oldu.

Olay oldu! Kraliyet gelininin pozları ortalığı karıştırdı

İngiliz medyası Prens Harry ile nişanlanan Meghan Markle'nin 6 yıl önce bir çekim için vermiş olduğu pozları tekrar gündeme getirdi. Seksi pozlar ve kamera arkası görüntülere Kraliyet ailesinden bir tepki gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Kraliyet ailesinde Kraliçe Elizabeth'in bu şekilde davranışları hoş karşılamadığı biliniyor. Ayrıca oyuncunun gizli günlükleri de ortaya çıktı. İngiliz basını, Amerikalı oyuncunun isimsiz olarak internette yayımladığı günlüğündeki "Gel ve kızların sihirli memelerini oku" cümlesini manşetten verdi.

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Olay oldu! Kraliyet gelininin pozları ortalığı karıştırdı

Günlüklerde Hollywood'da tutunmaya çalışan bir aktristin samimi itirafları bulunuyor. Markle'nin günlüğünde kendisini şöhreti yakalamak için sıkışan ve bunun için mücadele eden bir oyuncu olarak tanımladığı görülüyor. İnternette isimsiz olarak yayınlanan günlüklerin Meghan Markle'ye ait olduğu ortaya çıktı. Kraliyet ailesinde Kraliçe Elizabeth'in vereceği tepki İngiliz medyasının en büyük merakı oldu.

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Olay oldu! Kraliyet gelininin pozları ortalığı karıştırdı

Konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmazken tüm dünya bu haberi çoktan servis ettiler bile...

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Olay oldu! Kraliyet gelininin pozları ortalığı karıştırdı

İşte çok konuşulacak fotoğraflar...

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