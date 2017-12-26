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Olay KHK açıklaması! Burhan Kuzu muhalefet saflarına geçti!

Olay KHK açıklaması! Burhan Kuzu muhalefet saflarına geçti!

AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu önce "KHK'daki düzenleme 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili" dedi. Sonra "O KHK yeni 15 Temmuz girişimleri ve terör olaylarını önlemek isteyenleri kapsıyor" iddiasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 09:14 - Güncelleme: 26-12-2017 09:34

AK Parti Milletvekili ve ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayriresmi danışmanı Burhan Kuzu'dan olay KHK açıklaması. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün söylediklerinin tam tersini söyledi. Ünal ve Gül "Sadece 15 ve 16 Temmuz'u kapsıyor" derken Kuzu, 696 sayılı KHK'nın yeni 15 Temmuz'lar ve terör saldırılarına müdahale edecek vatandaşları kanuni koruma altına alıyor" dedi.

Burhan Kuzu, sosyal medya hesabı üzerinden 696 sayılı "sivillere cezasızlık" getiren düzenlemeyle ilgili kafasının karışık olduğunu gösteren paylaşımlar yaptı. Önce "KHK'daki düzenleme 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili" paylaşımı yapan Kuzu, bu paylaşımdan dakikalar sonra "O KHK yeni 15 Temmuz girişimleri ve terör olaylarını önlemek isteyenleri kapsıyor" iddiasında bulundu. 

ÖNCE CHP'YE YÜKLENDİ: Burhan Kuzu ilk paylaşımında "KHK'daki düzenleme 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili olmasına rağmen, CHP içsavaş çığırtkanlığı yaparak toplumu germeye devam ediyor. Merak ediyorum, yoksa 15 Temmuz benzeri bir darbe girişimine hazırlanıyordunuz da gafil mi avlandınız?" diye CHP'ye yüklendi.

 

SONRA CHP'NİN DEDİĞİNİ DEDİ: Burhan Kuzu bu paylaşımından dakikalar sonra tam tersi bir iddiayı daha doğrusu 696 sayılı KHK'da "sivillere cezasızlık" düzenlemesi olduğunu savundu. Kuzu, "696 Sayılı KHK ile “Terör olaylarını önleyen sivillere yargı muafiyeti” getirdik. İşin özeti şu: 15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse, bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak" dedi.

696 sayılı KHK'daki siviller fıkrasının aslı olan 37. madde

AK Parti'den KHK açıklaması! Sivillere yönelik düzenleme kimi kapsıyor?

Adalet Bakanı Gül'den 'sivil cezasızlık'la ilgili flaş açıklama

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 26 Aralık 2017 10:08 Nasılda adına yakışır bir şekilde, kuzu kuzu bakıyor garibim.

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