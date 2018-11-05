Olay iddia! Melih Gökçek kendi adına manipülatif anketler yaptırıp servis ediyor...

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmasının ardından zor günler geçiren Melih Gökçek, MHP'nin "Ankara adayı olarak düşünüyoruz" açıklamasıyla adeta ikinci baharını yaşıyor. Melih Gökçek'le ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Gökçek'in Ankara'da kendi adına anketler yaptırıp, diğer adayların oylarını düşük gösterdiğini iddia eden Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Gökçek'in manipülatif anketlerle kendini öne çıkarmaya çalıştığını savundu. İşte Saygı Öztürk'ün yazısından ilgili bölümler...

GÖKÇEK'İN ANKETLERİNDEN NE ÇIKIYOR?.. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek, "Siyaset sahnesinden çekilmedim" dercesine anketler yaptırıyor ya da değişik şirketlerin anketleri ofisinden yayılıyor. Bu anketlerde Başkan Mustafa Tuna, başkan adaylığı gündeme gelen AKP'li Mehmet Özhaseki adeta yerlerde sürünüyor.

25 İLÇEDE 5 BİN 720 KİŞİ İLE... Tabii ki Gökçek, "Bu anketi ben yaptırdım" demez. 25 ilçede toplam 5 bin 720 kişiye şu sorular yöneltilmiş ve cevaplar hep "Melih Gökçek"in lehine çıkmış. İşte sorular işte cevaplar:

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istediğiniz isim kimdir: İlk sırada Melih Gökçek, ikinci sırada Mansur Yavaş, üçüncü sırada Süleyman Soylu ve dördüncü sırada Mustafa Tuna çıkıyor.

- AKP'nin Ankara adayı hangisi olmalı?: İlk sırada ve açık ara Gökçek önde gösteriliyor. Bunu Süleyman Soylu, Mustafa Tuna, Mehmet Özhaseki izliyor.

- "Melih Gökçek mi, Mustafa Tuna mı başarılı?" sorusuna, "Gökçek" diyenlerin oranı 41,9 olurken, Tuna yüzde 21,8'de kalıyor. "Her ikisi de başarısız" diyenler yüzde 23'ü geçiyor.

Gökçek'ten Saygı Öztürk'e 'nifak çıkarmaya çalışıyor' cevabı...

ORTAK ADAYLIĞI POMPALAYAN ANKETLER...

- Mansur Yavaş CHP- İYİ Parti, Melih Gökçek AKP-MHP adayı olarak gösterilirse Gökçek'in yüzde 46, Yavaş'ın ise yüzde 41 oy alabileceği ankette gösteriliyor.

- Mehmet Özhaseki'nin ya da Mustafa Tuna'nın aday gösterilmesi durumunda Mansur Yavaş'ın seçimi kazanacağı ortaya çıkıyor. Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş'ın yarışması durumunda çok küçük bir oy farkıyla Soylu önde gözüküyor.

GÖKÇEK ADAY GÖSTERİLMEZSE MANSUR YAVAŞ...

- Anket şirketine göre sonuç şu: Melih Gökçek olmadan, AKP'nin Ankara'da seçimi kazanması mümkün değil. Hele Mehmet Özhaseki ya da Mustafa Tuna aday gösterilirse Mansur Yavaş seçimi çok rahat bir biçimde alacak.

'GÖKÇEK HER KOŞULDA ADAY GÖSTERİLMEK İSTİYOR'

- Melih Gökçek istifa ettirildiğinde, "Siyasi hayatı bitti" denilmişti. Aday belirlenene kadar Gökçek'in ismi hiç eksik olmayacak gibi gözüküyor. Gökçek, her koşulda aday gösterilmesini istiyor, "Çünkü seçim ancak benimle kazanılır" mesajı veriyor.