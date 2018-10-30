Olay hakemden çılgın Halloween kutlaması!

İtalyan hakem ve model Romani, Playboy güzeli Melissa Lori ve Fransız fitness modeli Anais Zanotti ile birlikteydi. Üç model de Halloween için birbirinden cesur kostümler tercih etmişti. 36 yaşındaki Claudia Romani, seksi hemşire kostümü giymişti. Instagram'da 500 bine yakın takipçisi olan Melissa Lori korsan, 32 yaşındaki Anais Zanotti ise asker kostümü giymişti.
HAKEMLİK SINAVINI KAZANMIŞTI: Bugüne kadar FHM, CQ, Maxim gibi dergilere poz veren Claudia Romani, hakemlik sınavına girmiş ve sınavda iyi bir puan alarak kendine yeni bir kariyer alanı da açmıştı. Fransız model Anais Zanotti de bugüne dek Playboy, FHM, Maxim, GQ, Cosmopolitan, Vogue gibi pek çok dergide yer almıştı. Zanotti, filmlerde dublörlük de yapıyor.
''BU POZLAR TÜRKLER İÇİN'': İtalyan kadın hakem Claudia Romani, daha önce Sarı-Kırmızılı formayı giyerek, "Bu pozlar Türk takipçilerim için. Ülkelerine hiç gitmedim ama hep bana destek oldular. teşekkür ederim" notunu eklemişti.
İtalyan kadın hakem Claudia Romani, yeni sevgilisi Christopher Johns ile havuzda görüntülenmişti. İki aşık tüm gün havuzdaydı. Birbirlerinden hiç ayrılmayan iki sevgilinin havuzdaki sıcak anları kameralardan da kaçmadı.
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